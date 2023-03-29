Без вести пропавшую девочку ищут в Петербурге

15-летнюю девочку ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге ищут без вести пропавшую девочку. Ночью 29 марта 2023 года волонтеры из поисковой организации "Лиза Алерт" опубликовали в сети объявление о пропаже 15-летней школьницы. Судя по всему девочка пропала в городе Бокситогорск Ленинградской области, но может находиться и в Северной столице.

- Внимание! Помогите найти подростка. Пропала 15-летняя девочка. 28 марта ушла из дома и не вернулась, - говорится в ориентировке.

Известно, что девочка носит очки. Ростом она 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, каштановые, немного вьются. Глаза карие. В день пропажи была одета в серое пальто, черные брюки, черные ботинки и светло-розовую шапку. С собой у нее была розовая сумка.

Всех, кто видел девочку просят сообщать информацию по телефону 8(800)700-54-52 или 112.