Морскую свинку спасли из кузова мусоровоза в Петербурге

Морскую свинку спасли из кучи мусора в Петербурге / Фото: НЭО

В Санкт-Петербурге водитель мусоровоза спас морскую свинку из мусорного контейнера. Утром 29 марта 2023 года, выполняя свою работу, сотрудник обнаружил, что в кузове мусоровоза что-то шевелится. Это был маленький пушистый комочек. Морская свинка, по всей видимости была в придомовом контейнере и попала в кузов при погрузке мусора. Об этом рассказали в "Невском экологическом операторе".

- Им оказалась морская свинка, которая, к счастью, подавала признаки жизни. Животное чудом выжило, ведь оно могло легко затеряться в массе мусора, которая, как известно, в кузове спецтехники спрессовывается, - рассказали в пресс-службе компании.

Как свинка оказалась в мусорном контейнере доподлинно не известно, но нетрудно догадаться. Видимо дома она кому-то надоела и животное просто решили выбросить вместе с мусором.

Грузчик мусоровоза решил оставить животное себе.