Мальчик впал в кому, выпив бутылку алкоголя с другом в Ленобласти

Два старшеклассника из Ленобласти выпили бутылку и попали в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области двух школьников госпитализировали в больницу после того, как подростки распили бутылку алкоголя. Все произошло в Старой Ладоге Волховского района вечером 28 марта 2023 года. Об этом рассказывает АН "Оперативное прикрытие".

- В семь часов вечера от дома 29 по Советской улице медики забрали 15-летнего мальчика и увезли в больницу. Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии, с признаками отравления, в коме, - сообщил источник.

Спустя несколько часов в туже больницу родители привезли своего 16-летнего сына, одноклассника и друга первого подростка. У мальчика также было отравление неизвестным веществом. Однако его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Выяснилось, что в тот вечер подростки распили бутылку объемом 0,7 литра с неизвестным алкоголем. После этого им и стало плохо. Проводится проверка.