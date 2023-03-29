Смертность превысила рождаемость в Петербурге на 12 тысяч человек в 2022 году

Смертность в Петербурге превысила рождаемость в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 2022 года смертность превысила рождаемость. Причем, на более чем 10 тысяч человек. Об этом 29 марта 2023 года во время ежегодного отчета о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Северной столице сообщила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова.

- За минувший год в Санкт-Петербурге родились 50 663 детей, а умерли 62 317 человек, - рассказала Агапитова, отметив, что годом ранее в Петербурге смертей было на 21 тысячу больше.

Омбудсмен добавила, что превышение смертности над рождаемостью в Петербурге наблюдается уже несколько лет подряд. Это связано, в том числе, с пандемией, которая началась в 2020 году.

- Жизнь дается каждому, а старость избранным, - отметила уполномоченная.

Также Агапитова рассказала, что в 2022 году в Петербурге снизилась смертность от таких внешних причин, как отравление алкоголем, наркотиками и суицида.