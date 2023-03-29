Мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку-инвалида в Петербурге

Житель Петербурга надругался над девочкой-колясочницей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодой парень изнасиловал девочку-инвалида. Однако сама петербурженка сначала заявила на обидчика, а после сказала, что не имеет к нему претензий. Об этом 29 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Днем 26 марта в полицию Невского района обратилась 16-летняя девочка, которая является инвалидом с рождения из-за заболевания опорно-двигательного аппарата. Подросток вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Девочка заявила, что ее 23-летний знакомый надругался над ней в его квартире на проспекте Пятилеток, - рассказал источник.

Полиция задержала молодого человека. Но тем же вечером мать и девочка снова пришли в отделение с просьбой прекратить проверку, так как никаких претензий к нему не имеют. Парня отпустили.

Однако 28 марта следственный комитет, который все же провел проверку, снова задержал парня и возбудил уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.