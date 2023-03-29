16-летний подросток отравился неизвестным веществом и умер от остановки сердца в Петербурге

В Петербурге 16-летний школьник отравился неизвестным веществом и умер от остановки сердца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выясняют причину смерти подростка, скончавшегося от остановки сердца после отравления неизвестным веществом. Все произошло утром 28 марта 2023 года. Сначала 16-летнего мальчика, жителя Кудрово, заметили на станции метро "Лиговский проспект", когда ему стало плохо. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Когда подросток был в метро у него произошел приступ эпилепсии. Мальчика срочно госпитализировали в НИИ скорой помощи. Врачи установили, что у него острое отравление неизвестным веществом тяжелой степени, - рассказал источник.

Находясь в больнице подросток пережил клиническую смерть от остановки сердца. Врачи смогли реанимировать подростка. Однако спустя время жизнь подростка все же оборвалась из-за тромба в легочной артерии.

Тело мальчика направили в морг, чтобы установить причину смерти, а также вещество, которое его погубило.