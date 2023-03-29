Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто29 марта 2023 10:01

Ограничения движения на КАД на Большом Обуховском мосту Петербурга введут с 1 апреля

Работы перенесли на пять дней раньше из-за аварийного состояния деформационного шва вантового моста
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Работы по замене деформационного шва вантовом мосту КАД начнут на пять дней раньше планируемого срока

Работы по замене деформационного шва вантовом мосту КАД начнут на пять дней раньше планируемого срока

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ремонтные работы на вантовом мосту КАД в Санкт-Петербурга перенесли. Они начнутся на пять дней раньше, с 1 апреля 2023 года, так как состояние деформационного шва на Большом Обуховском мосту очень плохое и аварийное. Чтобы не тянуть и не ждать, пока случится беда, дорожники приняли решение начать работы немедленно. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с аварийным состоянием шва в целях безопасности дорожного движения начало работ перенесено на 1 апреля. Так, работы будут длиться по 5 мая, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что на время работ движение по вантовому мосту будет ограничено. С 1 по 19 апреля для проезда транспорта закроют первую и вторую полосу на внутреннем кольце КАД. Следующий этап продлится с 20 апреля по 5 мая. Тогда будут перекрыты третья и четвертая полосы. На время работ по открытым полосам установят ограничение по скорости до 50 километров в час.