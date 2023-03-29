Ограничения движения на КАД на Большом Обуховском мосту Петербурга введут с 1 апреля

Работы по замене деформационного шва вантовом мосту КАД начнут на пять дней раньше планируемого срока Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ремонтные работы на вантовом мосту КАД в Санкт-Петербурга перенесли. Они начнутся на пять дней раньше, с 1 апреля 2023 года, так как состояние деформационного шва на Большом Обуховском мосту очень плохое и аварийное. Чтобы не тянуть и не ждать, пока случится беда, дорожники приняли решение начать работы немедленно. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с аварийным состоянием шва в целях безопасности дорожного движения начало работ перенесено на 1 апреля. Так, работы будут длиться по 5 мая, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что на время работ движение по вантовому мосту будет ограничено. С 1 по 19 апреля для проезда транспорта закроют первую и вторую полосу на внутреннем кольце КАД. Следующий этап продлится с 20 апреля по 5 мая. Тогда будут перекрыты третья и четвертая полосы. На время работ по открытым полосам установят ограничение по скорости до 50 километров в час.