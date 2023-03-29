52-летний житель Петербурга пошел в добровольцы, чтобы служить вместе с мобилизованным сыном

В Петербурге отец записался в добровольцы, чтобы служить с мобилизованным сыном Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина пошел в добровольцы на специальную военную операцию, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном. Об этой истории 29 марта 2023 года поведала уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова во время ежегодного доклада в Законодательном собрании.

- Отец записался в добровольцы, чтобы быть рядом со своим мобилизованным 30-летним сыном. Сейчас они служат в одной части, - рассказала омбудсмен.

Также Агапитова рассказала, что в прошлом году начиная с сентября к ней поступило более 650 обращений по вопросам мобилизации.

Напомним, что с 1 апреля начнется весенний призыв, который продлится до 15 июля. В этом году в Петербурге на срочную службу призовут 3 тысячи человек. Важно, что никого из срочников не будут отправлять в зону СВО. Об этом рассказал врио военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов.