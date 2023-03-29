Прораба ритуального предприятия из Всеволожска задержали по громкому делу о коррупции

Коррупционную схему в ритуальном бизнесе выявили во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Всеволожске выявили коррупционную схему в сфере ритуальных услуг. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, под подозрением оказался прораб муниципального предприятия. По версии следствия, 50-летний мужчина получил 87 тысяч рублей на захоронение человека, но в рабочую кассу положил только 6 тысяч и 800 рублей. Остальное якобы оказалось у него в кармане. Более того, в полиции уверены, что прораб проделывал такие схемы не раз и не два – пострадавших клиентов предприятия много.

- По месту работы мужчины прошли обыски. У него изъяли различные документы, в том числе «черновые» финансовые. По факту коррупционной схемы возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подозреваемого задержали, - передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Следователи продолжают выяснять, кто еще причастен к коррупционной схеме. Что касается прораба, то ему вскоре могут предъявить обвинение и отправить в суд для избрания меры пресечения.