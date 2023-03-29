Три крупных торговых комплекса сменили собственника в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бизнесмен из Петербурга Михаил Мирилашвили больше не является учредителем компании ООО «Петро Мир», которой принадлежат три торговых центра. Ему принадлежала доля в 82 процента. Теперь она перешла к бизнесмену Сергею Медведеву. Такая информация 28 марта появилась в ЕГРЮЛ.

- В торговых центрах ТРК «ПИК» на Сенной площади, ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице и ТК «Озерки» сменился собственник. Это произошло из-за ухода Мирилашвили, - пишет РБК.

Кроме Сергея Медведева, учредителями ООО «Петро Мир» являются еще девять человек с разными долями собственности. Нынешний главный владелец комплексов также занимается вопросами юриспруденции и корпоративного права в организации. Он руководит этими вопросами с момента основания компании.