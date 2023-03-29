1,6 тысячи мигрантов депортировали из Ленобласти в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин рассказал о криминогенной ситуации в 47-м регионе. Так, за 2022 год полиция наращивала работу по соблюдения миграционного законодательства. Пресечено более 14 тысяч административных правонарушений.

- Выдворено 1600 человек, что на две трети больше чем годом ранее. Закрыт въезд в страну 2600 иностранным гражданам, - рассказал Плугин.

Также возбужден ряд уголовных дел на людей, которые помогали мигрантам незаконно обустраиваться в области. Количество выявленных преступлений по фактам фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания увеличилось почти вдвое.

Кроме того начальник полиции рассказал, что в целом за прошлый год на 25 процентов увеличилась раскрываемость преступлений. Всего в отчетном периоде органами внутренних дел региона раскрыто более 10 тысячи преступлений.