Дорожные службы Петербурга снова начали вывозить снег с улиц города

В Северной столице второй день продолжается снегопад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем недавно в Петербурге была весна, светило солнце, но на этой неделе погода в Северной столице переменилась: стало холодно, и пошел снег. Поэтому дорожные службы города были вынуждены возобновить работу по вывозу снега с улиц города. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- За сутки 28 марта выпало 9,2 сантиметра снега. Из-за тяжести снега начали падать деревья. В первую очередь нужно освободить основные магистрали, чтобы дать проехать личному и общественному транспорту в часы пиковой нагрузки. Затем почистят и второстепенные улицы, - говорится в сообщении ведомства.

29 марта на улицы Петербурга вышло 728 единиц техники и 1036 работников ручного труда. Они убирают узкие тротуары, остановки, лотковую зону и пешеходные переходы. Жителей города предупредили о необходимости проявлять осторожность, потому что снег с деревьев может в любой момент свалиться на головы прохожих.