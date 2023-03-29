После отравления двух подростков алкоголем СК Ленобласти организовал проверку

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области проводит проверку из-за отравления двух мальчиков алкоголем в Старой Ладоге. Одному из школьников 15 лет, а другому – 16. 28 марта они вместе пили спиртной напиток домашнего производства. Бутылку с жидкостью нашли дома.

- Мальчики почувствовали себя плохо и сами обратились в больницу. Сейчас медики оказывают подросткам необходимую помощь, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку и судебные экспертизы. После этого будет принято процессуальное решение и дана оценка должностным лицам органов профилактики.

Напомним, сначала в больницу попал 15-летний мальчик. Второго парня позже привезли родители. Оба школьника отравились. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.