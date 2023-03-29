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НовостиПроисшествия29 марта 2023 13:49

Двухлетнюю девочку из Ленобласти, которую морила мать голодом, забрали из семьи

На женщину возбудили уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двухлетнюю девочку из Ленобласти, которую морила мать голодом, забрали из семьи

Двухлетнюю девочку из Ленобласти, которую морила мать голодом, забрали из семьи

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Органы опеки забрали от горе-матери из города Тихвин Ленинградской области двухлетнюю дочь, которую она с рождения морила голодом. В среду, 29 марта 2023 года, стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело на 21-летнюю женщину. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

- Как установлено следствием, обвиняемая, проживая с малолетней дочерью 2021 года рождения в городе Тихвин Ленинградской области, не желая проявлять заботу о здоровье дочери, находящейся в зависимом от нее положении и в силу своего малолетнего возраста беспомощном состоянии, систематически не исполняла родительские обязанности, в связи с чем ребенок с тяжелой степенью дефицита массы тела был экстренно госпитализирован в больницу, - рассказали в комитете.

Сейчас ребенка забрали из семьи и поместили под опеку. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По уголовному делу проводится расследование.