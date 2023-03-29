Двухлетнюю девочку из Ленобласти, которую морила мать голодом, забрали из семьи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Органы опеки забрали от горе-матери из города Тихвин Ленинградской области двухлетнюю дочь, которую она с рождения морила голодом. В среду, 29 марта 2023 года, стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело на 21-летнюю женщину. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

- Как установлено следствием, обвиняемая, проживая с малолетней дочерью 2021 года рождения в городе Тихвин Ленинградской области, не желая проявлять заботу о здоровье дочери, находящейся в зависимом от нее положении и в силу своего малолетнего возраста беспомощном состоянии, систематически не исполняла родительские обязанности, в связи с чем ребенок с тяжелой степенью дефицита массы тела был экстренно госпитализирован в больницу, - рассказали в комитете.

Сейчас ребенка забрали из семьи и поместили под опеку. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По уголовному делу проводится расследование.