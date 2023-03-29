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НовостиОбщество29 марта 2023 14:15

«Спас десятки жизней»: под Петербургом простились с погибшим на спецоперации бойцом

В Песочном простились с добровольцем, погибшим на спецоперации
Анастасия НУРАДИЛОВА
Нелсон Багдасарян ушел на фронт добровольцем. Фото: vk.com/poselokpesochniy

Нелсон Багдасарян ушел на фронт добровольцем. Фото: vk.com/poselokpesochniy

Похороны бойца специальной военной операции прошли на Воинской аллее Славы Белоостровского кладбища. С Нелсоном Багдасаряном простились 27 марта. Военнослужащий жил в поселке Песочный. До ухода на фронт он работал техником в управляющей компании. Летом 2022 года мужчина ушел добровольцем в зону СВО.

- Участвовал в нескольких военных кампаниях. Он был бойцом и профессиональным фельдшером. Спас десятки жизней наших ребят, - сообщает пресс-служба муниципального округа поселка Песочный.

Нелсон Багдасарян героически погиб осенью 2022 года. Долгое время считался пропавшим без вести. Ему посмертно присвоен Орден Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.