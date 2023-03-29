Многодетные семьи из Ленобласти смогут парковаться бесплатно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последнее время в Ленинградской области много говорят о возможном введении платной парковки. С одной стороны нет ничего страшного если какой-нибудь бизнесмен платит за удобное место своей иномарки в рабочий день. Однако, как быть с теми, кому с утра надо отвезти малышей в сад, старших детей в школу, заехать в магазин, а потом еще развозить всех по секциям и кружкам? Особенно это актуально для Кудрово и Мурино, где без машины передвигаться почти нереально.

Год назад депутат ЗакСа Ленобласти Никита Коваль предложил дать право бесплатно пользоваться платной парковкой на территории региона многодетным семьям. Однако позже он отозвал его для доработки.

29 марта 2023 года на 30-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва этот вопрос снова был внесен в повестку дня. В результате депутаты единогласно проголосовали за бесплатную парковку для многодетных семей и многодетных приемных семей в отношении управляемых ими транспортных средств.