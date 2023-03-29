Маршрут партизанского обоза с продовольствием повторили в честь памятной даты блокады Ленинграда

Реконструкторы воссоздали одежду и оружие тех времен. Фото: администрация Ленобласти

В Ленобласти реконтруировали маршрут партизанского обоза с продовольствием, который приезжал в блокадный Ленинград весной 1942 года. 81 год назад 29 марта 223 подвода привезли более 50 тонн продуктов, которые собрали партизаны и жители Псковской, Новгородской, Ленинградской и Могилевской областей.

- Авторы символической реконструкции воссоздали маршрут продовольственного обоза, в состав которого вошли 10 подвод, прошли по лесной дороге и прибыли к памятнику Партизанской Славы города Луга, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Продовольственный обоз повторили профессиональные реконструкторы. Они также воссоздали одежду и оружие времен Великой Отечественной войны. Реконструированные подводы в Луге встретил также губернатор области Александр Дрозденко.

- Предложение о реконструкции партизанского обоза поступило еще в прошлом году, когда этому событию исполнилось 80 лет. Мы такого до этого никогда не делали, хотя это действительно героическая страница в истории. На эти цели был выделен грант губернатора, - рассказал глава региона.