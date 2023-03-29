Главврач Мариинской больницы: «Из «вытрезвителя» пять процентов пациентов попадают в реанимацию»

Главврач Мариинской больницы высказался о происшествиях в вытрезвителе медучреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал, как работает так называемый вытрезвитель, открытый в помещении стационара.

- К нам часто привозят пациентов с интоксикацией, - отметил Анатолий Завражнов. - У них может быть неадекватность поведения, нарушение психики. Как правило, 95% таких людей просто нужно время, чтобы вывести токсины из организма. Проспаться. Но иногда интоксикация может сопровождаться угрозой для жизни. Обостряются заболевания сосудов головного мозга, может быть инфаркт или инсульт. В пяти процентах случаев такие пациенты попадают реанимацию.

По словам главврача, нередко приходится сталкиваться и с неадекватным поведением.

- К нам, бывает, привозят и после суицидных попыток людей. Некоторые становятся агрессивными: нападают на пациентов, на врачей, охранников. Это иногда сопровождается даже поджогами своих вещей, как это было недавно, - заметил медик.

Напомним, в ночь на 20 марта один из пациентов вытрезвителя устроил поджог, подпалив куртку своего спящего соседа.