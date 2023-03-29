Ургант, Спивак и Сурганова станут главными чтецами «Тотального диктанта» в Петербурге

Акцию проведут 8 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Петербурге 8 апреля. Жители и гости города напишут диктант под диктовку известных актеров, музыкантов, ведущих, филологов. Об этом сообщают организаторы акции.

- В Технологическом университете диктовать будет телеведущий Андрей Ургант и ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов. В РГПУ имени Герцена читать будет Светлана Сурганова, лидер группы «Сурганова и оркестр», - сообщает пресс-служба «Тотального диктанта».

Кроме перечисленных, жители и гости города могут посетить другие площадки. Так, например, в Музее железных дорог России диктором будет актер Андрей Носков, а в частной школе «Крылья» - актер Анвар Либабов. Актриса театра и кино Эмилия Спивак продиктует текст в Мраморном дворце Русского музея.

Напомним, в этом году текст для «Тотального диктанта» подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.