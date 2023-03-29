130 километров дорог отремонтируют в Петербурге в 2023 году

51 дорожный объект отремонтируют в Петербурге в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внезапная оттепель в Северной столице стала неприятностью для многих водителей: асфальт на дорогах растаял вместе со снегом. Но автолюбителям не стоит отчаиваться. В 2023 году в городе отремонтируют 130 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Сейчас подрядчики готовятся к предстоящему дорожно-строительному сезону: закупаются инертные материалы, налаживается производство асфальтобетонной смеси и работа дробильно-сортировочных комплексов. Проверяется исправность всех систем, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все работы пройдут под строгим лабораторным контролем «Дирекции транспортного строительства». Непосредственно асфальт для объектов программы будет изготавливаться по новым ГОСТам.

К слову, лаборатория владеет современным оборудованием. Испытывать качество материалов будут как по российским, так и по зарубежным стандартам. Отдельный повод для гордости организации – единственные в России установки для динамических испытаний асфальтобетона.