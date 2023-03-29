Без вести пропавшую 16-летнюю девочку ищут в Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 16-летней девочки, пропавшей в Республике Карелия. Школьница ушли из дома 28 марта и не вернулась. Известно, что она живет в станице Шуйская. Ориентировку с фотографией пропавшего ребенка начали распространять в социальных сетях и на улицах.

- Девушка 2006 года пропала 28 марта. Ее рост – 155 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами, карими глазами, - говорится в ориентировке, которую в Сети распространяют пользователи.

В день исчезновения на ней были надеты черная куртка, бежевое платье и черные кроссовки. При себе у девочки должна быть черная сумка. Волонтеры Карелии ищут добровольцев, которые смогут помочь в распространении листовок и в случае необходимости отправятся на поиски пропавшей 16-летней девушки.