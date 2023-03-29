Малый и средний бизнес сможет выкупать городское имущество в Петербурге

Предприниматели смогут выкупить городское имущество в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса смогут выкупать движимое имущество, которое они арендуют у города. Законопроект инициировал комитет по законодательству, а именно его глава – депутат Всеволод Беликов. Предложение председателя ведомства Заксобрание приняло уже 29 марта в первом чтении. Информация об этом появилась на сайте правительства Петербурга.

– Предлагаемые изменения должны обеспечить реализацию участниками малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого ими движимого имущества, находящегося в собственности города, – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, при разработке законопроекта депутаты предложили определить срок рассрочки для оплаты купленного у города имущества. К слову, ранее подобные меры поддержки распространялись только на предпринимателей, арендующих у города недвижимость.