Четыре человека пострадали в жестком ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

Четыре человека госпитализированы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 29 марта на 83 километре трассы «Кола» в Ленинградской области. Грузовой автомобиль «Скания» столкнулся с двумя машинами «Лада Ларгус». В аварии пострадали четыре человека: двое из них – годовалые дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ДТП пострадали 32-летний водитель «Ларгуса», его пассажирка, а также двое детей. Одному малышу три года, а второй родился в прошлом году, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что старший малыш находится в средней степени тяжести, а младший сейчас в тяжелом состоянии. Пострадавшая женщина также находится в тяжелом состоянии. А состояние мужчины-водителя врачи оценили как средней степени тяжести.

На месте произошедшего сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.