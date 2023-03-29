Сервисы кикшеринга перестали работать из-за сильного снегопада в Петербурге

Самокаты остались на улицах, но арендовать их не получится. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кикшеринговые сервисы в Петербурге перестали работать из-за снегопада. Воспользоваться самокатами в такую погоду у жителей города не получится. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба кикшеринга Whoosh.

- В целях безопасности сделали самокаты временно недоступными для аренды. Это особенность нашей технологической платформы — она контролирует все аспекты работы сервиса, благодаря ей можно включать и выключать возможность аренды в каждом городе, - говорится в сообщении.

В организации также отметили, что сотрудники сервиса работают в усиленном режиме. Они самостоятельно проверяют порядок и расчищают парковки от снега. Это необходимо для беспрепятственной работы уборочной техники и уборки сугробов под самокатами. Оттуда, где убраться пока не получается, самокаты вывозят в сервисный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что снег в Северной столице будет идти всю неделю.