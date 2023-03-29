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НовостиОбщество29 марта 2023 16:52

Сервисы кикшеринга перестали работать из-за сильного снегопада в Петербурге

Самокаты остались на улицах, но арендовать их не получится
Анастасия НУРАДИЛОВА
Самокаты остались на улицах, но арендовать их не получится.

Самокаты остались на улицах, но арендовать их не получится.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кикшеринговые сервисы в Петербурге перестали работать из-за снегопада. Воспользоваться самокатами в такую погоду у жителей города не получится. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба кикшеринга Whoosh.

- В целях безопасности сделали самокаты временно недоступными для аренды. Это особенность нашей технологической платформы — она контролирует все аспекты работы сервиса, благодаря ей можно включать и выключать возможность аренды в каждом городе, - говорится в сообщении.

В организации также отметили, что сотрудники сервиса работают в усиленном режиме. Они самостоятельно проверяют порядок и расчищают парковки от снега. Это необходимо для беспрепятственной работы уборочной техники и уборки сугробов под самокатами. Оттуда, где убраться пока не получается, самокаты вывозят в сервисный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что снег в Северной столице будет идти всю неделю.