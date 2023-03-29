Грузовик сбил 9-классника на Уездном проспекте в Петербурге

Ребенок госпитализирован в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьник пострадал в жесткой аварии на Уездном проспекте в Петербурге. Ученика 9 класса сбил водитель на автомобиле «УАЗ Профи», который ехал по дворовой территории от тупика в сторону проспекта. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Девятиклассник шел один, без сопровождения взрослых. После удара он отлетел на припаркованный автомобиль «Киа Соул», - говорится в сообщении ведомства.

После дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в больницу. Врачи оценили полученные травмы как состояние средней степени тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти 29 марта пострадали четыре человека, двое из которых – годовалые дети. На дороге столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.