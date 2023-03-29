Собака выпала из окна третьего этажа на Васильевском острове и сломала позвоночник

Собака выпала из окна дома на Васильевском острове. Фото: vk.com/club219646829

Сообщество «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня кишит гневными комментариями, угрозами и сочувствием. Дело в том, что в группе появился пост о выпавшей из окна третьего этажа собаке. Инцидент произошел вечером 28 марта на шестой линии Васильевского острова. Со слов автора сообщения, есть вероятность, что произошло это не без помощи живодеров.

Собака выпала из окна дома на Васильевском острове. Фото: vk.com/club219646829

– Собака именно выпала. Ее не сбила машина или что-то еще. Она упала на асфальт перед идущей девушкой. Полицию вызвали сразу же. Сейчас Жуля (именно так назвали бедняжку. - Прим. ред.), находится в ветеринарном стационаре имени Филлмора, – добавила автор сообщения.

Со слов свидетелей известно, что сейчас состояние пушистой малышки очень тяжелое: у нее обнаружили нарушение функции легких, перелом позвоночника, разрыв спинного мозга. Установить хозяина пока что не удалось. В сообществе просят сообщать любую информацию о жильцах злосчастного дома или собаке. Одновременно с этим, читатели и все неравнодушные открыли сбор средств для пострадавшей Жули.