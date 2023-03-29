Режим повышенной готовности объявлен в двух районах Ленобласти из-за паводков

Уровень воды в реках достиг критических отметок. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Уровень воды в реках Ленинградской области достигли критических отметок. Из-за этого в регионе объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие постановления в районах уже подписали. Об этом в своем телеграмм-канале 29 марта сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- В связи с подъемом воды в ряде населенных пунктов Тосненского и Тихвинского районов рекомендовал главам администраций по согласованию с МЧС ввести режим повышенной готовности, - написал глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в реках Тосна и Тигода достиг критических отметок в Ленинградской области. В первой реке 28 марта вода поднялась до 530 сантиметров, а во второй – до 470 сантиметров.

Спасательные службы региона из-за паводков перешли на круглосуточные дежурства. Жителям предложили обращаться на номер 112 в случае ЧС.