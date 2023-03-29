Инвалиды смогут бесплатно получить второе образование в Петербурге

Депутаты ЗакСа приняли законопроект о повторном бесплатном образовании для инвалидов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы, получившие инвалидность I, II или III степени после окончания колледжа или вуза, смогут бесплатно повторно получить профессию. Регулирующий это законопроект депутаты ЗакСа Петербурга утвердили в третьем чтении. Об единогласном принятии нового положения сообщили в пресс-службе ведомства 29 марта.

– Изменения коснутся только образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов власти Петербурга, – отмечено в тексте документа, опубликованном на сайте ЗакСа.

На заседании в стенах Мариинского дворца предположили, что подобная мера поддержки петербуржцев с ограниченными возможностями поможет им быстрее и проще адаптироваться в обществе.

Ранее spb.kp.ru писала, что льготы получили и многодетные семьи. Так губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество парковочных разрешений для семей, где воспитывается четверо и более детей.