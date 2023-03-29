Суд Петербурга снова отправил в СИЗО экс-миллиардера Александра Сабадаша. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Очередное судебное заседание над экс-миллиардером и экс-сенатором Александром Сабадашем прошло в Петербурге 29 марта. Ранее мужчину отпустили под домашний арест, но прокурор возмутился таким решением. Поэтому сегодня решался вопрос о возвращении мужчины в СИЗО. Дома обвиняемый смог побыть меньше недели.

- Александр Сабадаш пришел на суд сразу с двумя сумками. В одной находились вещи, а в другой – еда. Защита делала упор на состояние здоровья мужчины. Также адвокаты говорили о том, что потерпевшие не предоставили вовремя документы и затягивают следствие, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также сторона защиты заявила, что по семи эпизодам уже истек срок давности, а подопечный погасил ущерб. Но городской суд принял решение снова отправить подсудимого под арест. На этот раз в СИЗО он останется, как минимум, до 22 мая.

- Я даже расстроился, когда меня выпустили, - сказал Сабадаш на заседании.

Напомним, экс-миллиардера обвиняют в крупном мошенничестве на почти миллиард рублей. Эти деньги он задолжал банку. Сабадаш более известен как водочный магнат и поставщик водки «Абсолют» в 90-х годах.