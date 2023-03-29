Охранника ночного клуба Петербурга задержали по делу о краже денег у студента

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студент лишился немаленькой суммы денег после ночи, проведенной в ночном клубе на улице Ломоносова в Северной столице. Все произошло ночью 21 января, но в полицию третьекурсник обратился только 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Петербургу и Ленобласти.

- Парень рассказал, что неизвестный применил по отношению к нему физическую силу, открыто похитил мобильный телефон и перевел на свой счет 41 тысячу рублей через мобильное приложение, - говорится в сообщении ведомства.

28 марта в качестве подозреваемого полицейские задержали на улице Марата охранника этого клуба. 26-летний парень также занимает должность администратора заведения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.