Дерево под тяжестью снега упало на машину на севере Петербурга / Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге больше суток идет снег. Причем, снег мокрый и очень тяжелый. Из-за этого некоторые деревья не выдерживают. Так, на севере города 29 марта 2023 года одно дерево упало на припаркованный автомобиль, не выдержав тяжести облепившего его снега. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Падение дерева на "Фольксваген" на Руднева 19, корпус 1, - рассказали местные жители.

Благо дерево оказалось еще молодым и кустистым, поэтому, судя по снимкам с места происшествия, сильно капот машины не помяло. Тем не менее, для хозяина автомобиля это неприятный сюрприз.

Также тяжести снега не выдержало дерево во дворе дома 6 на Новосибирской улице. У него обломилась и рухнула большая ветка. Ветвь перекрыла частично проезд во дворе. Местные жители жалуются, что в течение дня ее никто не убрал.