Мороз и снова снег ждут Петербург 30 марта

Мороз и снег будут в Петербург 30 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург замело снегом так, что город стал похож на сказочный лес из фильма "Морозко". Утром 30 марта 2023 года температура в городе была всего 8 градусов мороза. Постепенно начнет теплеть благодаря солнцу, но положительной температуры в четверг можно даже не ждать. В Северной столице будет холодно, а к вечеру снова вернется снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными циклонами. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, в Санкт-Петербурге небольшой снег возможен ближе к вечеру, - рассказал синоптик.

Примерно после часа дня температура в Петербурге поднимется до минус 2, даже ожидается до ноля. По ленинградской области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный 2-7 метров в секунду.

Потепление ожидается в пятницу - от нуля до плюс 2 градусов, а также снова небольшой мокрый снег.