Три машины вылетели на обочину из-за снега на Муринской дороге в Петербурге

Три машины вылетели на обочину из-за гололеда на Муринской дороге в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург в конце марта, создал настоящий коллапс на дорогах. Так, вечером 29 марта 2023 года на Муринской дороге примерно в одно и то же время с дороги на обочину вылетели сразу три автомобиля и остались в западне. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- На Муринской дороге вечером было скользко, плюс колея и троих выкинуло с дороги, - рассказали автомобилисты.

Местные жители, которые часто пользуются этой дорогой жалуются, что действительно в этом месте очень глубокая колея, попадая в которую автомобилист легко может потерять управление. Другие же считают, что все же "обочечники" слишком сильно гоняли, поэтому и оказались в кювете.

Тем не менее, наглядный чужой пример оказался заразительным, поэтому остальные автомобили ехали по дороге всего по 30 километров в час.