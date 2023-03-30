Житель Петербурга 6 лет насиловал маленькую дочь своей знакомой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Приморского района обратилась в полицию и сообщила, что мужчина шесть лет насиловал ее маленькую дочь. По ее словам, это происходило с 2017 по 2023 год. Девочке было всего 9 лет, когда она впервые подверглась насилию. Об этом 30 марта пишет АН «Оперативное прикрытие».

- 42-летняя женщина пришла в отдел полиции 29 марта. Она рассказала, что мужчина насиловал ее дочь в квартире на улице Савушкина, - сообщает источник.

Подозреваемый петербуржец уже приходил в следственный отдел Следственного комитета по Приморского району. Его допросили и отпустили домой под обязательство о явке. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне в полицию поступило заявление о том, что мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку-инвалида. Его задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело.