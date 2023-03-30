Большинство жителей Петербурга выступили за введение 36-часовой рабочей недели

Только 11% петербуржцев против введения 36-часовой рабочей недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет Госдумы по труду и социальной политике предложил сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. Предполагается, что график с понедельника по четверг останется прежним, а пятница станет сокращенным днем с работой до обеда. В Санкт-Петербурге эту идею поддержала подавляющая часть работающих людей. Об этом 30 марта 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- 77 процентов жителей Петербурга, которые приняли участие в опросе, поддержали идею сокращения рабочей недели. Лишь 11 процентов выступили против, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Горожане отмечают, что сокращение рабочего времени никак не повлияет на их работоспособность. Они уверены, что за 36 часов будут успевать выполнять тот же объем работы, что и за 40 часов. Но 13 процентов порошенных считают, что им будет не хватать времени.

Чаще всего инициативу поддерживают женщины. Кстати, они как раз больше уверены в том, что сокращение рабочих часов не повлияет на их успеваемость.