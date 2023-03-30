Мужчина погиб в квартирном пожаре на Планерной улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина погиб в квартирном пожаре в Приморском районе Северной столицы. Об этом утром 30 марта сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России Петербурга.

- Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на Планерной улице поступило в 9:36. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Одна из комнат квартиры, площадь которой 16 квадратных метров, полыхала по всей площади. Пожарные смогли справиться с огнем всего за 20 минут. Позже было найдено тело погибшего мужчины.

На вызов выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства возгорания.

Напомним, два дня назад мужчина погиб во время пожара в частном доме в Металлострое на Социалистической улице.