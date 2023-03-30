Уголовное дело возбудили из-за гибели двух мальчиков в Финском заливе Петербурга

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела обнаружены тела двух школьников / Фото: СК СПб

Утром 30 марта 2023 года в Финском заливе в Василеостровском районе Санкт-Петербурга были обнаружена тела двух мальчиков восьми и одиннадцати лет. Ранее родители детей подали заявления об их пропаже, в связи с чем следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в ведомстве.

- Из материалов уголовного дела следует, что ночью 30 марта в полицию обратились родители двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, обучающихся в 6 и 1 классе одной из школ указанного района, которые сообщили, что их дети накануне днем вместе ушли гулять, однако домой не вернулись, - рассказали в комитете.

Тела мальчиков нашли на побережье у Васильевского острова. Следов насильственной смерти на них не было. По предварительным данным, ребята умерли от переохлаждения, так как не смогли выбраться из воды.

Следователи проводят осмотр места, где нашли детей и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у следственного комитета города.