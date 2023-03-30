Трое детей пострадали в жестком ДТП на трассе Москва-Петербург

Пострадавшие госпитализированы в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-10 вечером 29 марта. В аварии пострадала женщина и трое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина на автомобиле «Рено Сандеро» ехала по трассе «Россия», не справилась с управлением и столкнулась с полуприцепом «Кегель» в составе автопоезда «МАН», - говорится в сообщении ведомства.

Автоледи получила травмы средней степени тяжести. Вместе с ней пострадали дети: 2, 4 и 6 лет. Самый младший из них находится в тяжелом состоянии. Состояние среднего врачи оценили как средней степени тяжести. 6-летний ребенок в удовлетворительном состоянии. Всех четверых госпитализировали в больницу с травмами.

Сотрудники полиции Петербурга проводят проверку и устанавливают все детали случившегося. Врачи помогают пострадавшим маме и детям.