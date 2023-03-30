Водитель погиб, врезавшись в снегоуборочную машину на КАД Петербурга

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на КАД / Фото: vk.com/spb_today / Георгий Баринов

В Санкт-Петербурге на КАД автомобиль врезался в снегоуборочную машину, а водитель иномарки погиб. Трагедия произошла вечером 29 марта 2023 года на 69 километре трассы на внешнем кольце недалеко от Софийской улицы. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 22:25 часов на 69 километре КАД 40-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Рапид", двигаясь в левой полосе, не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении снегоуборочной машиной "Ивеко", управлявшейся 43-летним водителем, - рассказали в полиции.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что легковушка буквально разбилась "в труху" при столкновении со снегоуборщиком. Увы, водитель "Шкоды" от удара погиб на месте.

По данному факту сотрудниками полиции на данный момент проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.