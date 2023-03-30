Трамвайное движение по Политехнической улице в Петербурге возобновили после ремонта путей

Движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
На Политехнической улице в Петербурге завершились ремонтные работы на трамвайных путях. Поэтому движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
- Когда потеплеет, специалисты начнут восстанавливать нарушенное благоустройство, а также проведут озеленение прилегающей территории. Но эти работы уже не будут препятствовать безопасному движению пешеходов и транспорта, - говорится в сообщении ведомства.
Для ремонта путей были проделаны масштабные работы. Сначала специалисты демонтировали трамвайное полотно, потом заменили рельсошпальные решетки и устройство литого асфальтобетона. Для того, чтобы обезопасить движение подвижного состава, установили трамвайные рельсы повышенной прочности.
В 2023 году в рамках адресной программы ремонта специалисты реконструируют 20 километров одиночного пути.