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НовостиОбщество30 марта 2023 9:46

Трамвайное движение по Политехнической улице в Петербурге возобновили после ремонта путей

Движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили
Анастасия НУРАДИЛОВА
Движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили.

Движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Политехнической улице в Петербурге завершились ремонтные работы на трамвайных путях. Поэтому движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

- Когда потеплеет, специалисты начнут восстанавливать нарушенное благоустройство, а также проведут озеленение прилегающей территории. Но эти работы уже не будут препятствовать безопасному движению пешеходов и транспорта, - говорится в сообщении ведомства.

Для ремонта путей были проделаны масштабные работы. Сначала специалисты демонтировали трамвайное полотно, потом заменили рельсошпальные решетки и устройство литого асфальтобетона. Для того, чтобы обезопасить движение подвижного состава, установили трамвайные рельсы повышенной прочности.

В 2023 году в рамках адресной программы ремонта специалисты реконструируют 20 километров одиночного пути.