Трамвайное движение по Политехнической улице в Петербурге возобновили после ремонта путей

Движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Политехнической улице в Петербурге завершились ремонтные работы на трамвайных путях. Поэтому движение трамваев от площади Мужества до улицы Шателена возобновили. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

- Когда потеплеет, специалисты начнут восстанавливать нарушенное благоустройство, а также проведут озеленение прилегающей территории. Но эти работы уже не будут препятствовать безопасному движению пешеходов и транспорта, - говорится в сообщении ведомства.

Для ремонта путей были проделаны масштабные работы. Сначала специалисты демонтировали трамвайное полотно, потом заменили рельсошпальные решетки и устройство литого асфальтобетона. Для того, чтобы обезопасить движение подвижного состава, установили трамвайные рельсы повышенной прочности.

В 2023 году в рамках адресной программы ремонта специалисты реконструируют 20 километров одиночного пути.