В здании фудмолла на Обводном канале откроют универмаг с одеждой российских брендов

Универмаг SLAVA готовится к открытию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый универмаг российских брендов SLAVA откроется в Северной столице. Он появится в здании бывшего вокзала на Обводном канале. Гастрономическое пространство впервые совместят с фэшн-ретейлом в Петербурге. Об этом 30 марта пишет РБК.

- Сейчас действительно идет активная подготовка к открытию SLAVA на площади около 500 квадратных метров на втором этаже Vokzal 1835, - сообщает издание.

Как сообщает создатель универмагов Александр Перемятов, решение об открытии магазина в фудмолле было принято, потому что посещаемость заведений общепита значительно выше показателей торговых центров. Бизнесмен при этом рассчитывает на успех проекта, несмотря на такой экспериментальный формат.

Также известно, что Magic Group уже вложило в петербургский проект около пяти миллионов рублей.