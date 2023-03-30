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НовостиПроисшествия30 марта 2023 10:34

Более 50 человек эвакуировали из школы Петербурга после ложного сообщения о бомбе

Угроза взрыва не подтвердилась
Анастасия НУРАДИЛОВА
Угроза взрыва не подтвердилась.

Угроза взрыва не подтвердилась.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестные сообщили в полицию об угрозе взрыва в школе Северной столицы. После анонимного сообщения из общеобразовательного учреждения эвакуировали более 50 человек. Инцидент произошел 29 марта. Об этом пишет «Мойка 78».

- Неизвестные позвонили в полицию через IP-телефонию. Преступники заявили, что бомба якобы заложена в здании школы, - сообщает издание.

Школьников и работников учреждения вывели на улицу, а сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. В итоге угроза взрыва не подтвердилась. Полицейские не нашли никаких опасных или подозрительных предметов.

Преступников, сообщивших ложную информацию, сейчас разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.