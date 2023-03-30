На КАД Петербурга между ЗСД и Парашютной улицей до конца недели перекроют одну полосу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщило об очередном ограничении движения на дороге Петербурга. Одну полосу перекроют на внешнем кольце КАД между ЗСД и Парашютной улицей. С 31 марта по 3 апреля там планируют устанавливать металлические опоры.

- В связи с производством работ по установке П-образных металлических опор, ранее установленных над проезжей частью КАД, будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса на внешнем кольце КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На этой дороге всего три полосы для движения. Соответственно, передвигаться теперь можно будет только по двум из них. Работы будут вестись в дневное время с 10 утра до 21 часа. Для водителей установят временные дорожные знаки. Информация об ограничениях появится на специальном табло.