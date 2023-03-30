Завершены поиски пропавшей в Карелии 16-летней девушки

Завершены поиски пропавшей девушки. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Республике Карелия завершились поиски пропавшей накануне 16-летней девушки. Напомним, она пропала в станице Шуйская 28 марта: ушла из дома и не вернулась. Тогда к поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые опубликовали на своих официальных ресурсах ориентировку с фотографией девушки.

- Девушка 2006 года пропала 28 марта. Ее рост – 155 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами, карими глазами, - говорилось в ориентировке, которую в Сети распространяли пользователи.

О том, что девочка нашлась и с ней все в порядке, стало известно утром 30 марта. Сообщение об этом появилось в социальных сетях волонтеров.

- Девочка нашлась: жива и здорова, - говорится в соцсетях.

Напомним, в Петербурге погибли двое мальчиков, которые отправились на Финский залив кататься на коньках.