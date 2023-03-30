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НовостиОбщество30 марта 2023 11:25

116 кг некачественного мяса изъяли из магазинов Петербурга после проверок

Проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
116 кг некачественного мяса изъяли из магазинов Петербурга после проверок

116 кг некачественного мяса изъяли из магазинов Петербурга после проверок

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году из оборота в Санкт-Петербурге было изъяло 112 килограммов некачественного мяса. Проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора, исследуя мясо на наличие паразитов, ГМО и антибиотиков. Об этом 30 марта 2023 года рассказали в ведомстве.

- Управлением Роспотребнадзора по Петербургу за 2022 год исследовано более 4 тысяч проб мяса и мясных продуктов по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что практически все проверенное мясо оказалось хорошего качества. Так, по санитарно-химическим показателям неудовлетворительных проб не было, паразитов тоже не обнаружено. Также в мясе не было ГМО, антибиотиков или радиоактивных веществ. Единственное, в трех процентах проб было обнаружено несоответствие с требованиями по микробиологическим показателя.

В итоге из оборота изъята продукция количестве 24 партий массой 116 килограммов. Все нарушители были привлечены к административной отвественности.