116 кг некачественного мяса изъяли из магазинов Петербурга после проверок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году из оборота в Санкт-Петербурге было изъяло 112 килограммов некачественного мяса. Проверки проводили сотрудники Роспотребнадзора, исследуя мясо на наличие паразитов, ГМО и антибиотиков. Об этом 30 марта 2023 года рассказали в ведомстве.

- Управлением Роспотребнадзора по Петербургу за 2022 год исследовано более 4 тысяч проб мяса и мясных продуктов по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что практически все проверенное мясо оказалось хорошего качества. Так, по санитарно-химическим показателям неудовлетворительных проб не было, паразитов тоже не обнаружено. Также в мясе не было ГМО, антибиотиков или радиоактивных веществ. Единственное, в трех процентах проб было обнаружено несоответствие с требованиями по микробиологическим показателя.

В итоге из оборота изъята продукция количестве 24 партий массой 116 килограммов. Все нарушители были привлечены к административной отвественности.