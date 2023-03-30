Мама утонувшего в Финском заливе мальчика упала в обморок у тела сына

Мама утонувшего в Финском заливе мальчика потеряла сознание Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Утром 30 марта 2023 года в Финском заливе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тела двух мальчиков. Восьмилетний Миша и 11-летний Вадим (имена изменены, прим.ред.) пропали накануне днем. Мальчики отпросились у родителей погулять во дворе, но в итоге ушли далеко от дома и оказались на льду рядом с намывом. Лед проломился и они оказались в ледяной воде, где и погибли от переохлаждения.

С самого утра следователи ведут проверку на берегу. Тела мальчиков так и лежат на льду. Спустя несколько часов мама младшего ребенка не выдержала и потеряла сознание.

Что касается мамы второго мальчика, 11-летнего Вадима, по словам крестного ребенка, женщина убита горем.

- Она больше не хочет жить, - с грустью рассказал крестный.

Напомним, по предварительным данным, мальчики упали в холодную воду, но не смогли выбраться самостоятельно на берег. Полиция считает, что дети умерли от переохлаждения.