Юрия Чайкова, осужденного за убийство милиционера в 2003 году, реабилитировали по другим статьям

В 2004 году некоторые уголовные дела были завершены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Петербурга признал право на реабилитацию Юрия Чайкова, который в 2004 году был осужден за убийство милиционера. Тогда ему было назначено 22 года колонии. Помимо убийства его признали виновным в покушении на убийство и нескольких других преступлениях. Позже осужденный смог доказать свою непричастность к некоторым обвинениям.

22 ноября 2004 года были прекращены уголовные дела по некоторым эпизодам статей «мошенничество», «приобретение или сбыт официальных документов», «похищение документов», «незаконное хранение оружия».

Напомним, в 2003 году «Комсомольская правда» писала, что обычная сделка с недвижимостью закончилась трагедией. Тогда 26-летний Юрий, житель Колпино, продавал квартиру, на которую у него была генеральная доверенность, но у риелтора это вызвало подозрения.

Тогда он попросил полицейских проверить продавца. Но Юрий при встрече с ними достал пистолет и выстрелил в сотрудников МВД. Один из них погиб на месте.