Пять мостов разведут в Петербурге в ночь на 31 марта

В ночь на 31 марта в Петербурге разведут пять мостов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к началу сезона навигации, когда мосты через Неву будут разводить каждую ночь. Пока что разводка в городе осуществляется по будням и только нескольких мостов в целях проверки состояния их механизмов. Так, в ночь с 30 на 31 марта 2023 года в Северной столице пять мостов поднимут свои крылья. Об этом рассказали в "Мостотресте".

- В рамках технологической разводки в Петербурге разведут мосты: Александра Невского, Троицкий, Дворцовый, Тучков и Кантемировкий, - рассказали в компании.

Разводка проводится по обычному графику. Так, мост Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10, Троицкий с 01:20 до 04:50, Дворцовый с 01:10 до 04:55, Тучков с 02:00 до 04:5 и Кантемировский с 01:30 до 04:30. Также навести мосты могут раньше указанного графика.

Напомним, что навигация по Неве и Малой Неве откроется с 10 апреля. Это значит, что начиная с этого числа и до 30 ноября мосты будут разводить каждую ночь за исключением праздничных дней.