Заболеваемость корью выросла в Петербурге

Эпидситуация с корью в Петербурге ухудшилась впервые за многие годы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области все чаще стали заболевать корю. Болезнь считается самой заразной в мире и против нее все страны проводят множество мер. В Роспотребнадзоре города отмечают, что ситуация с корью в Северной столице самая плохая за последние годы. Об этом 30 марта 2023 года пишет "Мойка78".

- Долгие годы ситуация с корью в Петербурге была благополучной. Однако сейчас болезнь набирает обороты и угрожает усложнить эпидситуацию, - приводит издание слова замначальника отдела эпидемического Роспотребнадзора по городу на Неве Оксаны Самариной.

Отмечается, что на распространение кори могут повлиять риски ее завоза из-за границы, в том числе после отмены коронавирусных ограничений во многих странах мира.

Известно, что в Петербурге за последнее время было выявлено 11 случаев заболевания, а по Ленинградской области насчитывают 47 случаев. Чтобы справиться с болезнью в регионах запускают подчищающую иммунизацию.