Сроки закрытия садов и скверов Петербурга на просушку не изменят несмотря на снегопад

Снегопад не повлияет на сроки закрытия петербургских садов и парков на просушку Фото: Лилия КОЗЛОВА

На минувшей неделе некоторые сады и парки Санкт-Петербурга уже закрыли на просушку. И несмотря на то, что за последние дни город замело снегом, скверы не будут снова открывать для прогулок. Об этом 30 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Требуется около месяца, чтобы все пришло в нормативное состояние. Пока же от прогулок по паркам и садам стоит воздержаться, - приводит издание комментарий пресс-службы комитета по благоустройству.

Напомним, что уже закрыли на просушку Юсуповский сад, Лопухинский, Никольский и Таврический. Помимо этого нельзя попасть в Казанский и Екатерининский скверы и многие другие. А вот Летний сад пока что открыт, то тоже вскоре станет недоступным.

Традиционно в Петербурге сады и скверы закрывают на просушку в конце марта-начале апреля примерно на месяц, чтобы почва успела просохнуть, а дорожки не размыло от ног посетителей.